Kreis nimmt Arbeit als Bundestrainer auf

Zehn Tage nach dem vorzeitigen Saisonende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Schwenninger Wild Wings hat Harold Kreis seine Arbeit als Bundestrainer aufgenommen.

Am Mittwoch stattete der 64-Jährige der Geschäftsstelle des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in München einen Besuch ab, unter anderem um mit Sportdirektor Christian Künast die Vorbereitung auf die WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai) zu besprechen.