WM in Kanada: Eisenschmid fehlt DEB-Frauen

Bundestrainer Thomas Schädler muss bei der Eishockey-WM in Brampton/Kanada (5. bis 17. April) ohne Tanja Eisenschmid (29) auskommen. Die erfahrene Verteidigerin, die im Vorjahr für den Klassenerhalt gesorgt hatte, ist für eine Teilnahme nicht fit genug. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag bekannt.

"Wir bedauern das natürlich sehr, müssen hier dennoch in erster Linie an die Gesundheit der Spielerin denken", sagte Schädler. Eisenschmid war im letzten Gruppenspiel der WM 2022 gegen Gastgeber Dänemark nach 59:59 Minuten das 3:2 gelungen.

Schädler setzt in Nordamerika auf sechs Spielerinnen von US-Colleges. Zum 23-köpfigen Aufgebot gehören Sandra Abstreiter (Providence College), Nina Jobst-Smith (University of Minnesota), Luisa und Lilli Welcke (Maine University), Sonja Vogt (St. Cloud University) und Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute).

Das Sextett stößt erst zur letzten Vorbereitungsphase in Barrie zur Mannschaft. Die übrigen Spielerinnen treffen sich am Samstag zu sechs Trainingseinheiten am Bundesstützpunkt in Füssen. Am Mittwoch geht es nach Kanada. Dort sind Testspiele gegen die Schweiz (31. März) und Ungarn (2. April) geplant.