Eishockey: Ex-Bundestrainer furios gescheitert

Der Finne verlässt den Schweizer Spitzenklub zum Ende der Saison, das teilten die Berner am Dienstagabend mit.

Erst im vergangenen November hatte Söderholm sein Amt beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) nach vier Jahren überraschend niedergelegt, um in die Schweizer National League zu wechseln.

In Bern unterschrieb er einen Vertrag bis 2024, der allerdings eine beidseitige Ausstiegsoption für April 2023 enthielt. „Im Rahmen der Saison-Abschluss-Gespräche sind beide Seiten zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird“, teilte der Klub nun mit.

Die Trennung hatte sich jedoch in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Nachdem der Ex-Bundestrainer den SCB auf Rang sechs übernommen hatte, stürzte der Klub im Januar in eine tiefe Krise. Am Ende musste man sogar um die Pre-Playoffs zittern.