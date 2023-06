Deutschlands beinahe unbekannter Eishockey-Champion

Mit den Florida Everblades gewann der Verteidiger jüngst zum zweiten Mal in Folge den Kelly Cup, die Meisterschaft in der ECHL, einer nordamerikanischen Profi-Liga neben der NHL.

Kälble träumt von der NHL

Die ECHL war bis 2003 unter der Bezeichnung „East Coast Hockey League“ bekannt und übernahm in dem Jahr die „West Coast Hockey League“. Da seitdem auch Teams aus dem Westen Nordamerikas in der Liga spielen, firmiert sie nur noch unter der Abkürzung ECHL.

Zweimaliger ECHL-Meister mit den Everblades

Vier Jahre lang lief er während des Studiums in Business Administration für die Lake Superior State University in der NCAA auf, ehe es ihn für eine Saison an die Clarkson University verschlug. Schließlich heuerte er in der Saison 2021/22 bei den Everblades an - und wurde mit dem Team aus Florida direkt Meister.