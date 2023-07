Mit 33! Eishockey-Star verunglückt

Der früher auch in Deutschland aktive Eishockey-Profi Mike Hammond ist bei einem Verkehrsunfall im Alter von nur 33 Jahren ums Leben gekommen.

Wie der Weltverband IIHF bestätigte, starb der ehemalige Spieler der Lausitzer Füchse und Hannover Scorpions am Mittwoch in der Kleinstadt Shawnigan Lake auf Vancouver Island im Westen Kanadas.

Der britische Nationalspieler Hammond hatte in Deutschland für die Füchse (2019/20) und Scorpions (2020/21) gespielt. „Die gesamte Scorpions-Familie ist in Trauer. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen“, teilte Hannover mit, auch die Füchse kondolierten.

In der vergangenen Spielzeit stand er in England für die Nottingham Panthers auf dem Eis. Der Verein zeigte sich „am Boden zerstört“ von dieser Nachricht. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen. Ruhe in Frieden, Hammy, wir werden dich nie vergessen.“