Eishockey am Schanzenfuß: DEL2 trägt Spiele in Skisprungarena in Klingenthal aus

Eishockey statt Skispringen in der Klingenthaler Vogtland-Arena: Im Februar 2024 werden am Auslauf der Schanze drei Freiluftspiele ausgetragen. Das gab die DEL2 anlässlich ihres zehnten Jubiläums bekannt. 20.000 Fans sollen bei den an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfindenen Open-Air-Partien jeweils Platz finden.