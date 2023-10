Hirntumor-Diagnose im Januar: Eishockey-Torwart Dalgic tot

Es sollte der „Save of his Life“ werden, doch am Ende erwies sich der Gegner als übermächtig: Eishockey-Torwart Jan Dalgic vom Oberligisten Hannover Indians ist tot. Dalgic hatte an seinem 25. Geburtstag am 4. Januar dieses Jahres die Diagnose Hirntumor erhalten, am Samstag gab sein Verein den Tod des Spielers bekannt.