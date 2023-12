Eishockey: Schlittschuh schlitzt Brust auf

Myhre spielte in der Partie seines Klubs Lörenskog IK gegen Storhamar Hockey am vergangenen Donnerstag zunächst weiter. "Ich hatte so viel Adrenalin, dass ich es in den ersten Minuten nicht gespürt habe", sagte Verteidiger, "aber nach fünf Minuten begann es, richtig wehzutun." Die Kufe hatte sich durch die Schutzausrüstung gebohrt.