Eishockey-Weltverband beschließt Halsschutzpflicht

"Das genaue Datum, an dem diese Verpflichtung für den Seniorenbereich in Kraft tritt, wird durch die Angebotslage bestimmt", hieß es in einer Pressemitteilung am Montag: "Die IIHF bleibt in engem Kontakt mit den Herstellern, um sicherzustellen, dass sie die augenblicklich hohe Nachfrage erfüllen können." Zunächst gelte eine dringende Empfehlung.