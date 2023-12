Eishockey-Drama: Nationalspielerin nach Spielunfall gelähmt

Dramatische Folgen eines Unfalls! Am Freitag vergangener Woche war die finnische Stürmerin Sanni Hakalan in einem Spiel der schwedischen Eishockey -Liga bei einem Angriff mit dem Kopf gegen den Torpfosten geknallt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ist immer noch schwer zu verstehen, was passiert ist“

„Es ist immer noch schwer zu verstehen, was passiert ist. Nicht nur, dass ich gezwungen bin, mit dem Eishockeyspielen aufzuhören, was ich mein Leben lang gemacht habe. Sondern auch, dass ich vielleicht für den Rest meines Lebens in Rollstuhl sitzen muss“, schrieb Hakalan auf Instagram.