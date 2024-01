Deutsche Eishockey-Junioren spielen gegen den Abstieg

Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-WM in Göteborg wie befürchtet in die Relegation. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter verlor am Sonntag trotz einer starken Leistung gegen Kanada 3:6 (1:2, 1:0, 1:4) und beendete die Fünfergruppe A damit auf dem letzten Platz.