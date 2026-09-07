Eishockey-WM: Deutscher Spielplan steht fest

Nachbar-Duelle zum Auftakt, Gruppenfinale gegen Schweden: Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen die Vorrundenpartien bei der Heim-WM im Mai fest. Laut dem Spielplan, der am Montag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf offiziell vorgestellt wurde, trifft das Team des neuen Bundestrainers André Rankel nach dem bereits bekannten Eröffnungsspiel gegen die Schweiz zunächst auf Österreich, am letzten Spieltag am 25. Mai steht das Duell mit Schweden an.
So läuft die Heim-WM für Deutschland
Eishockey: Ukraine, Finnland, Slowenien, Lettland und Schweden weitere DEB-Gegner
Während das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz am 13. Mai (20.20 Uhr) in der Fußballarena auf Schalke stattfindet, absolviert das DEB-Team als Teil der Gruppe A seine weiteren Vorrundenpartien in der Mannheimer SAP Arena. Das Spiel gegen Österreich steigt am 15. Mai, es folgen die Duelle mit Aufsteiger Ukraine (16. Mai), Finnland (19. Mai), Slowenien (20. Mai), Lettland (22. Mai) und Schweden. Die Gruppe B trägt ihre Spiele in Düsseldorf aus, dort findet auch das Finalwochenende am 29./30. Mai statt.
Das Auftaktspiel in Gelsenkirchen ist eine Wiederholung. Bereits 2010 hatte die Weltmeisterschaft in dem Stadion begonnen. Beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen die USA war damals mit 77.803 Zuschauern ein Weltrekord für ein Eishockey-Spiel aufgestellt worden, der mittlerweile überboten wurde. Diesmal soll die Kapazität bei etwa 62.000 Fans liegen. Der reguläre Vorverkauf der WM-Tickets beginnt am Freitag um 11.00 Uhr.