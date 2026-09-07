Eishockey-WM: Deutscher Spielplan steht fest

SID 07.09.2026 • 12:25 Uhr Bei dem Heim-Turnier trifft das DEB-Team zunächst auf die Schweiz und Österreich. WM-Tickets sind ab Freitag erhältlich.

Nachbar-Duelle zum Auftakt, Gruppenfinale gegen Schweden: Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen die Vorrundenpartien bei der Heim-WM im Mai fest. Laut dem Spielplan, der am Montag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf offiziell vorgestellt wurde, trifft das Team des neuen Bundestrainers André Rankel nach dem bereits bekannten Eröffnungsspiel gegen die Schweiz zunächst auf Österreich, am letzten Spieltag am 25. Mai steht das Duell mit Schweden an.

Eishockey: Ukraine, Finnland, Slowenien, Lettland und Schweden weitere DEB-Gegner

Während das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz am 13. Mai (20.20 Uhr) in der Fußballarena auf Schalke stattfindet, absolviert das DEB-Team als Teil der Gruppe A seine weiteren Vorrundenpartien in der Mannheimer SAP Arena. Das Spiel gegen Österreich steigt am 15. Mai, es folgen die Duelle mit Aufsteiger Ukraine (16. Mai), Finnland (19. Mai), Slowenien (20. Mai), Lettland (22. Mai) und Schweden. Die Gruppe B trägt ihre Spiele in Düsseldorf aus, dort findet auch das Finalwochenende am 29./30. Mai statt.