Eishockey: Frauen-Profiliga PWHL gestartet

Ausverkauftes Haus, vier Tore - und Tennislegende Billie Jean King: Die neu gegründete Frauen-Eishockeyliga PWHL hat am Neujahrstag ihre Premiere gefeiert. Mit der Partie Toronto gegen New York (0:4) startete die nordamerikanische Profiliga offiziell, insgesamt sechs Teams kämpfen in der ersten Saison um den Meistertitel.