Ein bayerischer Mythos wird 75

Johann Zach, wie er eigentlich heißt, kam am 30. März 1949 in Bad Tölz zur Welt. Eine raue Kindheit als Metzgersohn prägte ihn fürs Leben, formte - ähnlich wie beim Ulmer Berufs- und Generationsgenossen Uli Hoeneß - einen Charakter, den seine späteren Schützlinge zu fürchten, aber auch zu respektieren lernten.

Hans Zach: Prägender Metzger-Hintergrund

„Die Erziehung meines Vaters“ habe ihm zu dem gemacht, was er sei, blickt Zach in einem Interview mit dem Münchener Merkur zurück: „Bei ihm galt: Ein Handschlag ist ein Handschlag. Er war gerecht. Die kleinen Bauern in der Gegend behandelte er großzügig, mit den großen verhandelte er hart.“

Nach dem aktiven Karriereende ging Zach auch das zweite Leben als Trainer mit großem Ehrgeiz an, ließ sich an der Sporthochschule Köln als Diplom-Eishockeytrainer ausbilden, als Klassenbester des ersten Jahrgangs.

Titel und Tugenden

Zwischen 1998 und 2004 war Zach Bundestrainer, leitete das DEB-Team nach einem Abstieg in die damalige B-WM wieder nach oben und in drei WM-Viertelfinals. Zach warf hin, als Kritik an seinen Trainingsmethoden und seiner Kaderauswahl zunahm. Skeptikern, die ihn vom Lauf der Zeit überholt sahen, bewies er 2010 mit seinem letzten Meistertitel bei den Hannover Scorpions, dass noch immer Feuer in ihm steckte. Nach einem letzten Intermezzo als Nothelfer bei den Adlern Mannheim 2014 war Schluss.