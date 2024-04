Eishockey: Dramatisches WM-Aus für die deutschen Frauen inklusive Phantomtor

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in den USA das Halbfinale unglücklich verpasst. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod verlor am Donnerstag sein Viertelfinale gegen die favorisierten Tschechinnen nach großem Kampf mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Nach einem bislang tollen Turnier blieb den Deutschen der erste Einzug in die Vorschlussrunde seit 2017 verwehrt.