Eishockey-WM: DEB-Frauen holen sich den Gruppensieg

Die deutschen Eishockey-Frauen haben sich bei der Weltmeisterschaft in den USA vorzeitig den Sieg in der schwächer besetzten Gruppe B gesichert und das Ziel Viertelfinale locker erreicht. Gegen Schweden setzte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod und um Rückhalt Sandra Abstreiter mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Franziska Feldmeier erzielte in Utica/US-Bundesstaat New York in der 49. Minute das Tor des Tages, Abstreiter parierte sämtliche 32 Schüsse der Skandinavierinnen. Letzter Gruppengegner ist China am Dienstag (17.00 Uhr/MagentaSport).