Eishockey-WM der Frauen: USA und Kanada im Finale

Bei der Eishockey-WM der Frauen in den USA kommt es zum großen nordamerikanischen Finale zwischen dem Team des Gastgebers und Kanada. Damit erhalten die Kanadierinnen am Sonntag (23.00 Uhr) die Gelegenheit zur Revanche für die bittere 3:6-Pleite des Vorjahres im eigenen Land.

Die USA setzten sich am Samstag in Utica/Bundesstaat New York im Halbfinale 5:0 gegen Finnland durch, überragende Spielerin war Laila Edwards mit drei Treffern. Die Rekord-Weltmeisterinnen aus Kanada gewannen gegen den deutschen Viertelfinal-Bezwinger Tschechien 4:0.