Zurück in den Ruhestand: Eishockey-Star Ehrhoff hört auf

„Nach den Höhepunkten bei den Heimspielen zu Weihnachten und vor vollem Haus in den Play-offs, bin ich traurig, dass es nun vorbei ist“, sagte Ehrhoff, der zu Saisonbeginn nach fünf Jahren Pause aus dem Ruhestand zurückgekehrt war und sich wieder seinem ersten Profiklub angeschlossen hatte: „Ich werde die Erlebnisse in meinem Herzen tragen. Nun werde ich mich vorerst wieder meiner Familie widmen und freue mich auf die gemeinsame Zeit mit meiner Frau und unseren Kindern.“

Trotz seines Alters gehörte Ehrhoff in der abgelaufenen Saison zu den Topverteidigern in Liga zwei und kam in 58 Spielen auf 27 Scorerpunkte. In den Play-offs waren der deutsche Meister von 2003 - damals schon mit Ehrhoff - im Viertelfinale ausgeschieden.