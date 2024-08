Vier-Nationen-Turnier: Auftaktsieg für Deutschland

In Füssen startet die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod erfolgreich. Doch viel Zeit für Erholung bleibt nicht.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Sieg in das Vier-Nationen-Turnier in Füssen gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) gegen Frankreich durch.

Bereits am Freitag (18.30 Uhr) geht es gegen die Slowakei weiter, zum Abschluss wartet am Samstag (14.30 Uhr) Ungarn.

Laura Kluge (25.) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (28.) brachten Deutschland mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Im Schlussdrittel verkürzten die Französinnen durch Chloe Aurard (42.). In Füssen starten die deutschen Frauen in die neue Saison, die ihren Höhepunkt mit der WM in Budweis/Tschechien (9. bis 20. April 2025) erreicht.