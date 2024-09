Dopingsünder Seidenberg akzeptiert Strafbefehl

Seidenberg wehrte sich gegen Sperre

Seidenberg hatte im vergangenen Jahr über seinen Anwalt die Schuld von sich gewiesen und seinen Arzt für die positive Probe verantwortlich gemacht. Der muss sich nun vor Gericht verantworten, weil er nach Informationen der ARD und der SZ einen Strafbefehl nicht akzeptiert habe. Am 6. November kommt es nun vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen zu einer Gerichtsverhandlung. Seidenberg ist in dem Verfahren als Zeuge vorgesehen.

Seidenberg hat 173 Länderspiele und mehr als 1000 Partien in der Deutschen Eishockey Liga absolviert, seine internationale Karriere beendete der dreimalige deutsche Meister und frühere DEL-Verteidiger des Jahres im April 2022, nachdem er nicht für die Olympischen Winterspiele in Peking nominiert worden war. Das Ermittlungsverfahren auf Grundlage des Anti-Doping-Gesetzes lief seit September 2022, dabei kam es bei Seidenberg und laut Münchner Staatsanwaltschaft auch in „einer Arztpraxis in Baden-Württemberg“ zu Hausdurchsuchungen.