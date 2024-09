Neue Halle eröffnet: München unterliegt Buffalo

In München hat am Freitag eine neue Zeitrechnung für zwei Sport-Mannschaften der bayerischen Landeshauptstadt begonnen: Mit einem Spiel zwischen dem viermaligen deutschen Eishockey-Meister EHC Red Bull und dem NHL-Team der Buffalo Sabres wurde am Abend der neue SAP Garden am Rande des Olympiaparks eröffnet. In der angeblich rund 150 Millionen teuren und von Red Bull finanzierten Arena, die wegen Corona erst nach einer Bauzeit von vier Jahren fertiggestellt wurde, werden auch die Basketballer des FC Bayern Spiele bestreiten.