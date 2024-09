Unerwartete Wende in Eishockey-Drama: Gelähmter Glemser verklagt Gegenspieler

Am 2. Februar hatte Pietsch beim Oberliga-Spiel gegen gegen Glemsers Starbulls Rosenheim bei einem Zweikampf niedergestreckt, Glemser fiel mit dem Kopf voraus in die Bande und brach sich dabei zwei Halswirbel. Eine folgenschwere Verletzung, die nicht nur gleichbedeutend mit einem frühzeitigen Karriereende war, sondern auch eine dauerhafte Lähmung vom Hals abwärts nach sich zog.

Sinneswandel bei Glemser

Glemsers Schicksal hatte in der Eishockey-Szene große Anteilnahme ausgelöst, in einer von den Starbulls organisierten Spendenkampagne kamen rund 700.000 Euro für ihn zusammen. Bisher hatte Glemser Pietsch auch in Schutz genommen. „Er muss sich aber selbst überhaupt keine Vorwürfe machen. So ein Check gehört zum Sport dazu. Es ist einfach passiert, und wir müssen das Beste daraus machen“, sagte er im April 2023 der Bild.