Wie eine Tragödie die Eishockey-Welt schockte

Noch im Frühjahr hatte Dietrich, in Kasachstan geboren und in Kaufbeuren aufgewachsen, mit der Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei das Viertelfinale erreicht. Seine Karriere lag noch vor ihm und sollte nach Engagements bei der Düsseldorfer EG und in Mannheim sowie einem missglückten Nordamerika-Abenteuer bei den Nashville Predators in Russland neuen Schwung bekommen. Doch sein Leben endete in den Trümmern an einem Seitenarm der Wolga.