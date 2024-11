Doppelturnier geplatzt: DEB will Frauen-WM separat ausrichten

„Wir hatten das ins Auge gefasst. Da hat sich gezeigt, dass insbesondere die Terminlagen der Frauen- und Männerligen in der Welt sich noch nicht so weit annähern lassen, dass wir von einer Doppel-WM sprechen können“, sagte Präsident Peter Merten vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) am Rande des Deutschland Cups bei MagentaSport: „Aber wir haben die Idee, eine Frauen- und eine Männer-WM unabhängig voneinander durchzuführen, nicht aufgegeben.“