Crosby führt Kanada zum Auftaktsieg - Comeback des World Cup

Kanadas Eishockeyheld Sidney Crosby hat sein Team zum Auftaktsieg beim „4 Nations Face-Off“ geführt. Die Ahornblätter gewannen mit 4:3 nach Verlängerung gegen Schweden. Crosby avancierte im Opener des hochkarätig besetzten Vier-Länder-Turniers zum Mann des Abends. Der 37-Jährige bereite drei Treffer vor, darunter auch das Siegtor durch Mitch Marner in der siebten Minute der Overtime.

Der „4 Nations Face-Off“ in Montreal und Boston, an dem auch die USA und Finnland teilnehmen, gilt als Mini-Olympia oder auch als Vorspiel zu den Winterspielen in Mailand. Zwar fehlt die deutsche Mannschaft mit Superstar Leon Draisaitl genau wie Weltmeister Tschechien. Dennoch treffen erstmals seit dem World Cup 2016 wieder die Besten der Besten im Eishockey aufeinander, nachdem Olympiagold 2018 und 2022 ohne NHL-Profis ausgespielt worden war.