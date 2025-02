Eishockey: DEB-Team verliert deutlich in der Slowakei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel des Jahres deutlich verloren. Zum Auftakt des Doppelpacks gegen die Slowakei unterlag das U25-Perspektivteam von Bundestrainer Harold Kreis in Banska Bystrica mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) besteht aber schon mit dem zweiten Duell am Donnerstag (18 Uhr) die Chance auf Wiedergutmachung.

Matchwinner aus Sicht der Slowaken, die auch mit einer verjüngten Mannschaft antraten, war Sebastian Cederle. In seinem ersten Länderspiel brachte der 24-Jährige die Gastgeber mit einem Hattrick (1./25./32.) auf die Siegerstraße. Kurz vor Schluss erhöhte noch Daniel Tkac (55.). Deutschland agierte derweil zu harmlos vor dem gegnerischen Tor und musste sich bei Keeper Arno Tiefensee bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

In der Slowakei sind gleich 13 Debütanten im deutschen Team dabei. Mit vier Spielern stellen die Adler Mannheim die größte Fraktion im Aufgebot des Bundestrainers, der nach dem Tod des Nationalstürmers Tobias Eder auf Profis der Eisbären Berlin verzichtet. Auch am Mittwoch wurde dem kürzlich verstorbenen Nationalstürmer vor der Partie mit einer Schweigeminute gedacht.

„Es ist eine Möglichkeit für mich, die Spieler auf diesem Niveau zu beobachten“, hatte Kreis vor dem Duell mit den Slowaken bei MagentaSport betont. Der Start in das Spiel ging dann aber ordentlich daneben, nach 55 Sekunden lag Deutschland schon 0:1 hinten. In der Folge dominierte die Slowakei weiter, bereits nach dem zweiten Drittel war der Rückstand groß.

Das Hauptaugenmerk der Nationalmannschaft liegt im vorolympischen Jahr auf der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai). Bei der WM im vergangenen Jahr in Tschechien war Deutschland im Viertelfinale an der Schweiz gescheitert.