Eishockey: Finnland holt Sieg gegen Schweden

Finnlands Eishockeystars haben beim „4 Nations Face-Off“ den ersten Sieg gefeiert und damit seine Chance auf die Finalteilnahme gewahrt. Im europäischen Duell gewannen die Finnen am Samstag gegen Schweden mit 4:3 nach Verlängerung, in Montreal entschied Mikael Granlund von den Dallas Stars das Spiel mit seinem Treffer in der Overtime. Am Abend folgt, ebenfalls im Bell Centre von Montreal, der Klassiker zwischen den USA und Kanada.