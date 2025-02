Eishockey: Kanada fordert USA zur Revanche

Nur fünf Tage nach dem hitzigen Duell der Eishockey-Stars aus Kanada und den USA kommt es zum Wiedersehen. Durch ein 5:3 gegen Finnland in Boston hat Kanada das Endspiel beim "4 Nations Face-Off" erreicht. Dort wartet am Donnerstag (Ortszeit) ebenfalls in Boston Gastgeber USA.