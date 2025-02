Schockszene im Eishockey! Verteidiger verliert Teil der Fingerkuppe

In der National League, der höchsten Eishockey-Liga in der Schweiz, kommt es zu einer schockierenden Szene. Ein Spieler der SCL Tigers verliert einen Teil seiner Fingerkuppe.

Dass im Spiel der SCL Tigers gegen den SC Bern, einem Derby in der National League, der höchsten Eishockey-Liga der Schweiz , etwas Schlimmes passiert war, merkte zunächst kaum jemand. Vili Saarijärvi verließ in der 26. Minute lediglich das Eis, hielt sich dabei die Hand und ging sofort in die Kabine.

Was später bekannt wurde, war allerdings nichts für schwache Nerven: Dem Verteidiger der Tigers wurde ein kleiner Teil der Fingerkuppe abgetrennt. Nach dem Unfall blickte sich der SCL-Physio noch auf der Spielfläche um und suchte sie. Fündig wurde er im Handschuh des Finnen. In der Garderobe wurde sie dem 27-Jährigen laut Informationen der Blick mit einigen Stichen umgehend wieder angenäht.

Saarijärvi will sich nicht äußern

„Saarijärvi wurde von einem Schuss an der Hand getroffen“, klärte Tigers-Sportchef Pascal Müller nach der Partie auf. Der Puck sei hart auf seinen kleinen Finger geprallt und habe ihn ein Stück der Fingerkuppe gekostet. „Vili fehlt sicher im nächsten Spiel am Sonntag gegen Lugano“, kündigte Müller bereits am Freitagabend an.