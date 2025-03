Eishockey: Memmingen gewinnt sechsten Meistertitel

Die Eishockey-Frauen der Memmingen Indians haben zum dritten Mal in Folge den Meistertitel gewonnen. Das Team um die Nationalmannschaftskapitänin Daria Gleißner setzte sich im dritten Play-off-Finale der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) gegen HK Budapest dank eines furiosen Schlussdrittels mit 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) durch und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:0 für sich.

Antje Sabautzki (2.), Theresa Knutson (45.) und Nationalspielerin Nicola Hadraschek-Eisenschmid (55./59.) erzielten die Tore für die Gastgeberinnen, die zum insgesamt sechsten Mal triumphierten. Die ersten beiden Spiele in Ungarn hatte Memmingen mit 2:0 und 3:2 gewonnen. Für Budapest, nach fünf Titeln in der multinationalen Liga EWHL erstmals in der DFEL dabei, trafen Madeline Leidt (6.) und Une Bjelland Strandborg (18.).