Eishockey: WM-Kader der DEB-Frauen ohne große Veränderungen

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod vertraut bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien (9. bis 20. April) fast dem identischen Team, das zuletzt in Bremerhaven die erste Olympia-Qualifikation seit 2014 perfekt gemacht hat. In sein 25-köpfiges Aufgebot berief der 54-jährige Kanadier zehn Spielerinnen des frischgebackenen deutschen Meisters Memmingen Indians, acht kommen aus Übersee oder Schweden, darunter Torhüterin Sandra Abstreiter (Montreal Victoire) und Emily Nix (SDE Stockholm).

Am kommenden Dienstag startet das DEB-Team in Füssen in die Vorbereitung. Dort findet auch das erste von zwei Länderspielen auf dem Weg zur WM statt, Gegner ist die Schweiz (3. April, 15.00 Uhr). Im WM-Spielort Budweis bestreitet die DEB-Auswahl das zweite Vorbereitungsspiel gegen den späteren Gruppengegner Japan. Das Spiel findet am 6. April (15.00 Uhr) statt.