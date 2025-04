DEB-Auswahl verpasst WM-Überraschung gegen die USA

In der Vorrunde hatte die deutsche Auswahl den angepeilten Gruppensieg verpasst. Durch die Niederlage gegen Japan zum Gruppenabschluss (0:1) verspielte Deutschland eine bessere Ausgangslage mit Blick auf das Viertelfinale.

Das Team des Deutschen Eishockey-Bundes um Kapitänin Daria Gleißner hatte 2024 in Utica/USA nach vier Siegen in der Vorrunde sowohl das Halbfinale als auch das Spiel um Platz fünf und den Aufstieg in Gruppe A nur denkbar knapp verpasst.