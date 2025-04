"Eine Medaille": Eishockey-Frauen setzen sich neue WM-Ziele

Bei der Weltmeisterschaft in Tschechien will die DEB-Auswahl ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Der Bundestrainer spricht ganz offensiv von „einer Medaille“, auch die Spielerinnen wollen sich „nicht verstecken“: Die deutschen Eishockey-Frauen setzen sich bei der WM in Tschechien neue Ziele. „Natürlich ist uns bewusst, dass nach den engen Spielen im letzten Jahr nach vorne alles möglich ist“, sagte Stürmerin Laura Kluge vor dem Auftakt am Mittwoch (11.00 Uhr/MagentaSport) in Budweis gegen Schweden.