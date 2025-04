DEB-Frauen siegen in WM-Test

Die deutschen Eishockey -Frauen sind mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die WM in Tschechien gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang in Füssen die Schweiz mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Franziska Feldmeier, Carina Strobel und Ronja Hark erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am 9. April in Budweis gegen Schweden. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe B sind Norwegen, Ungarn und Japan. Die ersten drei Teams erreichen das Viertelfinale. Im vergangenen Jahr hatte die DEB-Auswahl nur knapp das Halbfinale verpasst, im Februar schaffte sie in Bremerhaven die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina 2026. Diesmal hat MacLeod große Ziele: „Wir wollen eine Medaille.“