Eishockey: Zweitligist arbeitet an Krupp-Hammer

Zieht es eine der berühmtesten deutschen Eishockey-Figuren in die zweite deutsche Liga? Der EV Landshut arbeitet offenbar an einem ganz großen Coup.

Krupp zählt zu den bekanntesten Figuren in der deutschen Eishockey-Szene und hat sowohl als Spieler als auch als Coach bereits Großes geleistet. Der 59-Jährige hat in seiner Karriere 810 NHL-Matches absolviert und mit Colorado im Jahr 1996 den Stanley Cup gewonnen. Dabei erzielte er sogar das entscheidende Tor in der Verlängerung.