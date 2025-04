Nach Tod von Johnson: Keine Anklage gegen Gegenspieler

Der Tod des früheren DEL-Profis von Adam Johnson erschüttert die Eishockey-Welt noch immer. Gegen den Gegenspieler, der Johnson mit dem Schlittschuh am Hals getroffen hatte, wird jedoch keine Anzeige erhoben.

Gegen den im Zusammenhang mit dem Tod des früheren DEL-Profis Adam Johnson verhafteten Eishockey-Profi wird keine Anklage erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Vereinigten Königreichs am Dienstag mit. Der frühere Augsburger Johnson war im Oktober 2023 während eines Pokalspiels seiner Nottingham Panthers in England gegen die Sheffield Steelers von einem gegnerischen Schlittschuh am Hals getroffen worden und infolge der Verletzungen im Krankenhaus gestorben.