Seattle achter Klub: PWHL expandiert weiter

Die nordamerikanische Professional Women's Hockey League (PWHL) expandiert weiter. Wie die einzige Eishockey-Profiliga für Frauen mitteilte, kommt in Seattle ein achter Standort zur kommenden Saison 2025/26 hinzu. Es ist die zweite Vergrößerung der PWHL seit dem Start im Jahr 2024 mit den Gründungsmitgliedern Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa und Toronto. Erst in der Vorwoche hatte die Liga Vancouver als siebten Standort bekannt gegeben.