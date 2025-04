WM: Eishockey-Frauen feiern ersten Sieg

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in Tschechien ihren ersten Sieg geholt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod schlug Aufsteiger Norwegen am Samstag 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) und machte einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale. In der ersten Partie hatten die Frauen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ein 2:5 gegen Schweden kassiert.