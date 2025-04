Zum 5. Mal in Folge! Topfavorit verpasst DEL-Aufstieg

Die Kassel Huskies müssen sich im Playoff-Halbfinale den Dresdener Eislöwen geschlagen geben. Damit verpasst der Topfavorit erneut den Aufstieg in die DEL.

Nicht zu fassen, der Aufstiegstraum der Kassel Huskies ist schon wieder geplatzt! Nach einer 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)-Pleite bei den Dresdener Eislöwen ging die Halbfinal-Playoff-Serie schlussendlich mit 2:4 verloren - und mal wieder herrscht Tristesse in Kassel.

Dabei hatte Kassel die Hauptrunde noch gewonnen und ging wieder einmal als Favorit in die Playoffs. Doch zum fünften Mal in Folge verspielten die Huskies ihre Aufstiegschance.

Nach einigen knappen Niederlagen waren die Huskies in Spiel 6 in Dresden doch deutlich unterlegen. Aufgrund zahlreicher Zeitstrafen spielten die Gäste häufig in Unterzahl und kamen selbst kaum zu nennenswerten Gelegenheiten.