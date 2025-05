Draisaitl trifft in der Overtime: Oilers bauen Führung aus

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL führt Leon Draisaitl sein Team in den Viertelfinal-Playoffs zum nächsten Sieg - die Oilers führen nun 2:0.

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zum nächsten Play-off-Sieg geführt. Im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Vegas Golden Knights traf der 29-Jährige beim 5:4 nach Verlängerung entscheidend in der Overtime. Damit stellte sein Team in der Best-of-Seven-Serie auf 2:0, bereits das erste Duell hatten Draisaitl und Co. mit 4:2 für sich entschieden.