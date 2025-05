"#EishockeyDeutschland": MagentaSport startet Content-Serie

MagentaTV und MagentaSport verschaffen den Sportfans mit einer ganzen Content-Serie einen einzigartigen Einblick in die Welt des Eishockey-Sports. Das umfassende Projekt mit dem Titel #EishockeyDeutschland, das in Kooperation mit dem DEB entsteht, ist bis zur Heim WM 2027 angelegt. Die Idee: Neue Inhalte entstehen fortlaufend, bedienen unterschiedliche Genre und Zielgruppen und münden in der Content-Serie #EishockeyDeutschland.