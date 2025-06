PWHL: Jobst-Smith von Vancouver gedraftet

SID 25.06.2025 • 09:47 Uhr Die Verteidigerin hat es als dritte deutsche Nationalspielerin in die nordamerikanischen Profiliga geschafft.

Katarina Jobst-Smith hat es als dritte deutsche Nationalspielerin in die nordamerikanische Profiliga PWHL geschafft. Die Verteidigerin wurde beim Draft im Hard Rock Hotel & Casino in Ottawa an Position 19 von PWHL Vancouver ausgewählt, die kanadische Franchise steigt zur dritten Saison (2025/26) neu in den Spielbetrieb ein.

In der abgelaufenen Spielzeit standen Torhüterin Sandra Abstreiter (Montréal Victoire) und Stürmerin Laura Kluge (Toronto Sceptres) in der PWHL unter Vertrag. Abstreiter spielt weiter für Montréal, Kluge ist zu Boston Fleet gewechselt.

Jobst-Smith, in Kanada geboren, ist die bislang höchstgezogene deutsche Spielerin im PWHL-Draft. Abstreiter war 2023 an 68. Stelle ausgewählt worden. Zuletzt spielte Jobst-Smith für die Minnesota Duluth Bulldogs in der NCAA Division I, der höchsten Liga im US-Hochschulsport. Die 23-Jährige hat bislang 60 A-Länderspiele absolviert.