Drama auf Ibiza: Eishockey-Talent stürzt in den Tod

Tragisches Unglück im Urlaub: Auf Ibiza stürzt Eishockey-Talent Gary Kelly von einem Hotelbalkon in den Tod.

Tragisches Unglück im Urlaub: Auf Ibiza stürzt Eishockey-Talent Gary Kelly von einem Hotelbalkon in den Tod.

Tragische Nachrichten aus der Eishockey -Welt. Nachwuchstalent Gary Kelly ist am Montag auf Ibiza in den Tod gestürzt. Der 19-Jährige, der als eines der größten Talente Schottlands galt, fiel laut Medienberichten gegen 0.40 Uhr morgens aus dem dritten Stock des Vier-Sterne-Hotels „Ibiza Rocks“ von einem Balkon.

Der 19-Jährige gehörte in Schottland zur Junioren-Nationalmannschaft und war in der zurückliegenden Spielzeit für die Dundee Stars und die Aberdeen Lynx auf dem Eis. Beide Teams kondolierten bereits via Social Media.