Blitz-Knockout: ERC kassiert zweite CHL-Niederlage

SID 30.08.2025 • 21:09 Uhr Schon wieder ist ein Team aus Finnland zu stark.

Der ERC Ingolstadt hat in der Champions Hockey League (CHL) die nächste Niederlage gegen eine Mannschaft aus Finnland kassiert. Das Team von Trainer Mark French unterlag vor heimischem Publikum im zweiten Gruppenspiel dem finnischen Meister Kalpa Kuopio nach Führung mit 1:4 (1:0, 0:2, 0:2), bereits zum Auftakt hatte es gegen Spitzenklub Ilves Tampere eine 1:3-Niederlage gesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenige Tage vor dem Start der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sorgte Daniel Pietta (5.) zwar für die frühe Führung des Hauptrundenersten der Vorsaison, die Gäste schlugen in der 25. Spielminute dann aber innerhalb von nur 14 Sekunden doppelt zurück. Kurz vor Ende des Spiels schraubten die Finnen das Ergebnis weiter in die Höhe.