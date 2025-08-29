CHL: Bremerhaven siegt bei Titelverteidiger Zürich

SID 29.08.2025 • 22:17 Uhr Stürmer Jan Urbas lässt die Pinguins nach nur 63 Sekunden in der Overtime jubeln.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben zum Auftakt in die Champions Hockey League (CHL) einen Prestigeerfolg erzielt.

Bei Titelverteidiger ZSC Lions Zürich erkämpfte sich der Hauptrundendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ein 3:2 in der Overtime.

Bennet Roßmy (20.) brachte die Gäste im ersten Drittel in Führung, nach dem Rückstand sorgte Miha Verlic (53.) im Schlussabschnitt für die Verlängerung, in der Jan Urbas nach nur 63 Sekunden den Siegtreffer erzielte.

Bereits am Sonntag (17.15 Uhr/MagentaSport) sind die Pinguins am 2. Spieltag zu Gast bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg.

Eisbären Berlin siegen beim norwegischen Meister

Insgesamt 24 Mannschaften nehmen an der CHL teil.

In der Ligaphase geht es jeweils gegen sechs unterschiedliche Gegner. Alle Teams werden in einer Gesamttabelle aufgeführt, 16 schaffen es in die K.o-Runde.

Der Deutsche Meister Eisbären Berlin war am Donnerstag mit einem 3:0-Sieg beim norwegischen Meister Storhamar Hockey gestartet, der ERC Ingolstadt dagegen verlor gegen den finnischen Spitzenklub Ilves Tampere 1:3.