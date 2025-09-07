CHL: Ingolstadt feiert zweiten Sieg in Serie

SID 07.09.2025 • 16:35 Uhr Nach zwei Pleiten zum Start geht es für den DEL-Hauptrundensieger der Vorsaison bergauf.

Der ERC Ingolstadt hat in der Champions Hockey League (CHL) den zweiten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Mark French gewann gegen den Schweizer Vizemeister Lausanne HC um Nationalspieler Dominik Kahun eine spannende Partie mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) und korrigierte damit den Fehlstart in die Gruppenphase. Nach zwei Pleiten zum Start liegt der ERC nun auf Achtelfinal-Kurs.

Riley Sheen (25.) brachte den Hauptrundenersten der Vorsaison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit seinem Tor vor 5123 Zuschauern auf die Siegerstraße.

Im Schlussdrittel erhöhte Top-Verteidiger Alex Breton (51.) in Überzahl, der Anschlusstreffer von Jason Fuchs (58.) kam zu spät. Breton traf ins leere Tor zur Entscheidung (59.).