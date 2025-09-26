Newsticker
Eishockey>

Tödlicher Golfausflug: Ex-Eishockey-Profi erschossen

Ex-Eishockey-Profi erschossen

Bei einem Golf-Ausflug wird ein ehemaliger Eishockey-Profi, der auch in Deutschland spielte, erschossen. Erst vor wenigen Wochen wurde er Vater.
Robinson absolvierte 12 Spiele für die Hannover Scorpions
© Screenshot: Instagram/ohlofficial
SPORT1
Trauer um den Kanadier Giovanni Michael „Mike“ Robinson. Der ehemalige Eishockey-Profi, der auch für die Hannover Scorpions (12 Pflichtspiele 2019/20) spielte, wurde bei einem Golfausflug in Wisconsin/USA aus einem fahrenden Auto heraus erschossen.

Robinson, der erst im August Vater einer kleinen Tochter geworden war, war laut einem Bericht der Toronto Sun mit einer Gruppe von Freunden auf dem Golfplatz und anschließend in einer Bar gewesen, ehe der tragische Vorfall geschah.

Bruder: „Er war ein sehr guter Mensch“

Kurz nach Mitternacht traf die Polizei ein, doch der 32-Jährige soll trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben sein. Ob Robinson gezielt getötet wurde oder ein Zufallsopfer war, ist noch unklar.

„Er war ein sehr guter Mensch und ein großartiger Bruder. Er war ein noch besserer Ehemann“, sagte sein Bruder Jacob gegenüber dem Sender TMJ4 News.

Die Oberliga Nord, die dritte Liga Deutschlands, in der Robinson für Hannover spielte, widmete ihm einen Post auf Facebook und schrieb dazu: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

