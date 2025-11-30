Eishockey-Altmeister Düsseldorfer EG hat in der DEL2 einen Zuschauerrekord verbucht: 13.102 Fans wollten das Zweitliga-Duell mit dem rheinischen Rivalen Krefeld Pinguine sehen. Sportlich dagegen war das Straßenbahnderby der ehemaligen DEL-Klubs für die DEG wenig erfreulich: Es setzte eine 3:6 (0:4, 3:1, 0:1)-Heimpleite und einen weiteren Rückschlag für den Absteiger. Nach 21 Spielen liegt der achtmalige deutsche Meister mit 30 Punkten nur auf dem achten Platz - elf Zähler hinter dem Tabellenzweiten Krefeld.