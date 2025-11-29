DEB-Männer spielen zur WM-Vorbereitung gegen Slowakei

SID 29.11.2025 • 14:30 Uhr Eröffnet werden die Auftritte der DEB-Auswahl von Spielen der Frauen-Nationalmannschaft.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet im Rahmen der Vorbereitung auf die WM 2026 einen Länderspiel-Doppelpack im April gegen die Slowakei. In Kaufbeuren und Augsburg tritt das Team von Bundestrainer Harold Kreis binnen zwei Tagen an, an beiden Terminen (23. und 25. April) sind auch die DEB-Frauen mit von der Partie.