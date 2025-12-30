DEB-Junioren müssen in die Relegation

SID 30.12.2025 • 22:43 Uhr Nach vier Niederlagen in vier Spielen kämpft das deutsche Team erneut um den Klassenerhalt. Gegner wird Dänemark oder Lettland sein.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat auch ihr letztes Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM in den USA verloren und muss erneut in die Relegation. Gegen die Schweiz unterlag das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter am Dienstagabend in Saint Paul mit 0:4 und bleibt damit ohne Punktgewinn in der Gruppenphase.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kassierte in der Heimspielstätte des NHL-Teams Minnesota Wild 22 Gegentore in vier Spielen: Zum Auftakt hatte es ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben, es folgten ein 1:4 gegen die Slowakei, ein 1:8 gegen Schweden und nun die nächste klare Angelegenheit gegen die Eidgenossen.