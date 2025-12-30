Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat auch ihr letztes Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM in den USA verloren und muss erneut in die Relegation. Gegen die Schweiz unterlag das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter am Dienstagabend in Saint Paul mit 0:4 und bleibt damit ohne Punktgewinn in der Gruppenphase.
DEB-Junioren müssen in die Relegation
Nach vier Niederlagen in vier Spielen kämpft das deutsche Team erneut um den Klassenerhalt. Gegner wird Dänemark oder Lettland sein.
Nächste Niederlage für Abstreiter und die DEB-Junioren
© IMAGO/TT/SID/Adam Ihse
Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kassierte in der Heimspielstätte des NHL-Teams Minnesota Wild 22 Gegentore in vier Spielen: Zum Auftakt hatte es ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben, es folgten ein 1:4 gegen die Slowakei, ein 1:8 gegen Schweden und nun die nächste klare Angelegenheit gegen die Eidgenossen.
Schon vor dem Turnierbeginn war klar gewesen, dass es für die U20-Junioren unter den Augen zahlreicher NHL-Scouts einzig und allein um den Klassenerhalt in der Top-Division gehen dürfte. Dies gelang in den vergangenen beiden Jahren im jeweils dramatischen Entscheidungsspiel. Dort wartet nun der Tabellenletzte der Gruppe B: Dänemark oder Lettland.